صلاح خارج قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2024

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2024، والتي شهدت غياب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، والأسطورة الأرجنيتين ليونيل ميسي.

ويغيب محمد صلاح عن قائمة الـ30 لأول مرة منذ 2018، حيث تواجد بقوة خلال السنوات الماضية ضمن المرشحين للفوز بالكرة السابقة.

كما شهدت القائمة غياب الثنائي الأسطوري، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسي، سويًا للمرة الأولى منذ 2003.

حفل الكرة الذهبية لاختيار الأفضل في العالم، والذي تنظمه مجلة «فرانس فوتبول» سيقام يوم 28 أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس، وهي النسخة 68 من الكرة الذهبية.

وأعلنت فرانس فوتبول اليوم الأربعاء قائمة تضم 30 لاعبًا، على رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، وزميله في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي.

وضمت القائمة كل من جود بيلينجهام، روبن دياز، فيل فودين، فيديريكو فالفيردي، إيمليانو مارتينيز، نيكو ويليامز، إيرلينج هالاند، توني كروس، أرتيم دوفيبيك وجرانيت تشاكا.

كما ضمت القائمة فينيسيوس جونيو، داني أولمو، فلوريان فيرتز، مارتن أوديجارد، ماتس هوميلز، رودري، هاري كين، ديكلان رايس، فيتينها وكول بالمر.

بالإضافة إلى داني كارفاخال، بوكايو ساكا، لامين يامال، ويليام صاليبا، هاكان شانهنوجلو، كيليان مبابي، لاوتارو مارتينيز، أنطونيو روديجير، أديمولا لوكمان وأليخاندرو جريمالدو.