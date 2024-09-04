السودان والصين يوقعان عددا من الاتفاقيات في الطاقة النووية والمطارات والموانئ والصناعة والزراعة

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وقع السودان والصين اليوم على عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تضمن الطاقة النووية وإنشاء المطارات والموانئ وقطاعات الصناعة والزراعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه تم توقيه اتفاقيات مشتركة بين مجموعة الطاقة والتعدين المنضوية تحت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية وشركات تشاينا إنيرجي المتخصصة في بناء الطاقة النووية وإنشاء الموانئ والمطارات.

وأشارت إلى أنه وقع عن مجموعة الطاقة والتعدين المهندس بدرالدين الفيل مدير شركة الوطنية للطاقة والهندسة وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد سعيد ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس وسفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق.

كما شهد البرهان بالعاصمة الصينية بكين مراسم التوقيع على اتفاقية بين مجموعة جياد الهندسية السودانية، ومجموعة من الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية - الشاحنات- والآليات بمختلف أنواعها.

كما تم التوقيع على اتفاقية بين مجموعة تنمية الصادرات المنضوية تحت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية وشركة /إيه إتش سي أو إف/ الصينية ، لتطوير القطاع الزراعي بالبلاد ، وذلك على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي المنعقدة حالياً بالعاصمة الصينية بكين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد السوداني إلى الصين برئاسة البرهان لحضور اجتماعات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يعقد في بكين.