مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي أربعة أشخاص، على الأقل، حتفهم في إطلاق نار بمدرسة في ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما قال محققون محليون اليوم الأربعاء.

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا عبر موقع "اكس" إن تسعة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم اعتقال شخص واحد مشتبه به.

وقال جود سميث، قائد شرطة مقاطعة بارو، في مؤتمر صحفي، إن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بمدرسة "أبالاشي" الثانوية في بلدة "ويندر"، خارج مدينة أتلانتا عاصمة الولاية.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل عن "حزنهما لوفاة أولئك الأشخاص الذين انتهت حياتهم بسبب المزيد من عنف الأسلحة الطائش".

وقالا في بيان "تحول ما كان ينبغي أن يكون موسما سعيدا للعودة إلى المدارس في ويندر بولاية جورجيا إلى تذكار مروع آخر بكيف يواصل عنف الأسلحة تمزيق مجتمعاتنا".

وأضاف بايدن وقرينته أن "التلاميذ في أنحاء البلاد يتعلمون الانحناء والاختباء بدلا من القراءة والكتابة. لا يمكن أن نستمر في قبول هذا على أنه أمر طبيعي".