أردوغان: مساهمات مصر وتركيا في السلام والاستقرار الإقليميين لها أهمية بالغة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساهمات مصر وتركيا في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى الاتفاق على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وبخاصة قضية غزة.

وأكد أنه من الطبيعي أن يكون الوضع الحالي في فلسطين في قلب مباحثاته (مع الرئيس السيسي)، موضحًا أن مصر وتركيا لديهما موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد على أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرًا وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات دون عوائق لا يزال يمثل أولوية لمصر وتركيا.

ونوه بأن 32% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة حتى الآن جاءت من تركيا، موجهًا الشكر لمصر وبخاصة جمعية الهلال الأحمر على تعاونها مع نظيرتها التركية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في تقديم هذه المساعدات.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.