الصحة العالمية: نستعد لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة غدا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تستعد لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة غدا.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إلى «اكتمال المرحلة الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال وسط غزة».

ولفت إلى «تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة، وهو ما يزيد بكثير عن الهدف البالغ 156 ألفًا و500 طفل».

وأعلن استمرار 4 مواقع ثابتة في تقديم التطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الأيام الثلاثة المقبلة وسط غزة، لضمان تحصين جميع الأطفال ضد الفيروس.

وأعرب عن امتنانه لتفاني جميع الأسر والعاملين الصحيين والقائمين على حملة التطعيم لإنجاحها، على الرغم من الظروف القاسية في قطاع غزة.

وطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، مجددًا الدعوة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

The first phase of #polio vaccination in central #Gaza is complete. Over 187,000 children under the age of ten were vaccinated, well over the target of 156,500. The numbers are being finalised.



