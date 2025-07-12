عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات في الزمالك

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تعيين عبد الرحمن إسماعيل في منصب مسؤول التعاقدات، بعد اتفاق تم بين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ومجلس الإدارة، في إطار خطة تدعيم الهيكل الإداري لقطاع الكرة خلال الفترة الحالية.

وباشر إسماعيل مهام عمله مؤخرًا، حيث بدأ في متابعة ملفات الصفقات الجديدة والتنسيق مع الإدارة الفنية بشأن احتياجات الفريق للموسم المقبل.

وفي سياق متصل، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لفحوصات طبية شاملة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، في إطار التجهيزات الطبية اللازمة قبل الدخول في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي بعد غدٍ الإثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ضمن برنامج الإعداد المكثف استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.