الرئيس اللبناني: إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون، أجرى اتصالًا بقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو أبانيارا، أعرب فيه عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين.

وأضافت في بيان، صباح الخميس: «هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة على مضي إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان».

وأعلنت القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، أمس الأربعاء، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته بأنها «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر.

وقالت «يونيفيل» إن الجيش الإسرائيلي ألقى، صباح الثلاثاء، «أربع قنابل قرب جنود لحفظ السلام كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعوق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة» في جنوب لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل.

وشددت على أن «هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر (يونيفيل) وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي، الذي وضع حداً لمواجهات استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله».