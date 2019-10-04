الدفاع العراقية تتهم قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن لخلق فتنة

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اتهمت خلية الإعلام الأمني بوزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الجمعة، قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن بهدف "خلق فتنة" خلال الاحتجاجات في البلاد.

وقالت الخلية في بيان " أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت الى اصابة بعض المتظاهرين والقوات الامنية في محاولة لخلق الفتنة"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشارت إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات الأمنية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومول النخيل(وسط بغداد)بنيران قناصين مجهولين.

وأضافت الخلية "قواتنا ملتزمة بقواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب وحماية المتضاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي".

ومنذ الثلاثاء الماضي، يشهد العراق احتجاجات عنيفة، انطلقت من العاصمة بغداد، وامتدت إلى مدن خرى عديدة، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر عراقية أن 45 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

وحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية، فإن من بين القتلى الـ 45 يوجد ثلاثة من قوات الأمن.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن إصابة 1623 شخصا، بينهم 366 من قوات الأمن و 1260 شخصا من المتظاهرين.

من جانبها، دعت المرجعية الدينية في العراق الحكومة إلى العمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين.