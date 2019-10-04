تعرف على تشكيل إنبي أمام سموحة

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أعلن علي ماهر المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والتي ستُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:

حراسة المرمى. : عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي، أسامة جلال، رامي صبري، أحمد عبدالعزيز

خط الوسط : أحمد العجوز، محمد أشرف روقه، محمود صلاح عبدالناصر، عمر فتحي، محمد شريف

خط الهجوم : عمرو ناصر

يتواجد على دكة البدلاء كلا من : أحمد شكري، عرفة السيد، إبراهيم يحيى، محمد بسيوني، حيميد ماو مكامي، شادراك لوكومبي، محمود جاد