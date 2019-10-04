أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بضبط وإحضار الملازم أول عبد الرحمن الشرباوي المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء أمس، وباستجوابه صدر أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكر بيان للنائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11226 لسنة 2019 جنح قسم أول المحلى الكبرى، قد كشفت عن تفاصيل تلك الواقعة والتي بدأت أحداثها في الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة مركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلى الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته.

فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبتٍ مشادة بينهما، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محصر بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي دون وجه حق، واستعمال القسو ة معه؛ وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا.

و قد سارعت النيابة العامة في التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة ومحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطيب على المحامي المجني عليه، وضربت اجلا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيان بأسماء لقوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.