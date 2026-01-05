شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية تصادر طنين من المتفجرات وتعتقل ثلاثة في كراتشي

داهمت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عدة مخابئ للمسلحين في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، واعتقلت 3 مشتبه بهم وصادرت نحو طنين من المتفجرات في عملية قال مسئولون إنها أحبطت هجمات مخططة.

وقال ذو الفقار علي لاريك، المسئول البارز في مكافحة الإرهاب، وغلام أظفر ماهيسار، نائب المفتش العام للشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن المواد المستخدمة في صنع القنابل والصواعق كانت مخصصة لشن هجمات في المدينة بواسطة عناصر من جيش تحرير بلوشستان المحظور، وهي جماعة انفصالية.

وقال لاريك إن مركبة محملة بالمتفجرات كانت مجهزة للاستخدام وتم نقل المواد من إقليم بلوشستان الذي يشهد تمردا انفصاليا منذ أكثر من عقدين. وذكر أن جيش تحرير بلوشستان يحظى بدعم من الهند، الأمر الذي تنفيه نيودلهي.