وزير الزراعة ينفي استقطاع جزء من حديقة الأسماك لإنشاء جراج: «الحاقدين كتير»

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيارته التفقدية لحديقة الأسماك استهدفت بحث احتياجات الحديقة لإعادتها لوضعها الطبيعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أنّ الرسالة الواضحة من زيارته للحديقة أنها لا مساس بالحديقة، مؤكّدًا أنه تواصل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأبلغه أنّه لا حديث عن استقطاع أي أجزاء منها لإنشاء جراج بها.



وتابع - معقّبًا على هذه الأنباء المتداولة: "الحاقدين كتير والحاسدين أيضًا وأصحاب الشائعات.. الدولة ماضية في مشروعاتها التنموية".



وشدد الوزير على أنه لا توجد أي دراسة أو بحث لإنشاء جراج بالحديقة كما تردّد، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة الحديقة لروقنها القديم.



وأشار القصير، إلى أنّ كل الحدائق التراثية لن يتخذ بشأن قرار إلا من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والتمية العمرانية بما في ذلك حديقة الأسماك وأيضًا حديقة الميريلاند.