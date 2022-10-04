كيشيدا وبايدن يتعهدان بتعزيز الردع الياباني-الأمريكي بشأن إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية

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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني -الأمريكي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأرخبيل الياباني لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقال كيشيدا -عقب محادثات هاتفية مع بايدن- إنهما أدانا بشدة الإطلاق الكوري الشمالي -أطول اختبار صاروخي أجرته كوريا الشمالية على الإطلاق- وأشارا إلى أنه يشكل تحديا خطيرا للسلام واستقرار المجتمع الدولي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف كيشيدا للصحفيين، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ستكثف التنسيق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.

وفي محادثات هاتفية منفصلة، أخبر وزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادة، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن اليابان ستعزز دفاعها بشكل كبير دون استبعاد أي خيار، بما في ذلك ما يسمى بقدرة الهجوم المضاد.

وأكد أوستن التزام واشنطن الراسخ بتوفير الردع الموسع للدفاع عن طوكيو من خلال استخدام القدرات النووية وغيرها من القدرات العسكرية الأمريكية، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.