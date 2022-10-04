 الكرملين: روسيا لن تشارك في الأحاديث النووية التي يطلقها الغرب ومؤسساته الإعلامية - بوابة الشروق
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الكرملين: روسيا لن تشارك في الأحاديث النووية التي يطلقها الغرب ومؤسساته الإعلامية

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 2:36 م
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد المشاركة في الأحاديث النووية التي تطلقها القوى الغربية والمؤسسات الإعلامية، وذلك عندما سُئل عن تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن روسيا تستعد لإظهار استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في صراعها مع أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أمس الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" حذر الأعضاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري تجربة نووية على حدود أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وردا على سؤال بشأن تقرير الصحيفة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تريد المشاركة فيما وصفه بأنه "حديث نووي" غربي.

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