رئيسا الإمارات والعراق يؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية في المنطقة

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الجمعة، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وقالت الوكالة، إن الرئيسين بحثا "العلاقات الأخوية، وإمكانيات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز النماء والازدهار لشعبيهما".

واستعرضا "التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها".

وأكدا "أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة، لترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار"، وفق المصدر نفسه.

يأتي الاتصال بين الرئيسين، بينما تشهد المنطقة توترات أمنية جراء العدوان الإسرائيلي على إيران والذي بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري بدعم أمريكي واستمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

كما تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفة نحو 189 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.