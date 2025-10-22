ستارمر يستضيف قادة غربي البلقان وسط سعي بريطانيا للحد من تدفق المهاجرين

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة غربي البلقان في قمة في لندن فيما تسعى المملكة المتحدة للموافقة على المزيد من الإجراءات للحد من أعداد المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)

وهربت عصابات نحو 22 ألف شخص العام الماضي على طول طرق عبر المنطقة، التي صارت أهميتها متزايدة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية عبر أوروبا.

وتعمل المملكة المتحدة بالفعل مع شركاء في المنطقة، وهم مقدونيا الشمالية ومونتينجرو (الجبل الأسود) وصربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، في إطار تعهد حزب العمال باستهداف عصابات التهريب وخفض عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.

وأكد رئيس الوزراء في وقت سابق من العام الجاري أنه تحدث إلى دول بشأن احتمالية استضافة ما يطلق عليه مراكز عودة يمكن للمملكة المتحدة أن ترسل إليها طالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلباتهم قبل أن يتم ترحيلهم.