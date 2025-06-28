جوتيريش يدعو مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

- لا يجب أبدا أن يكون البحث عن الغذاء حكما بالإعدام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مع وصول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى "أبعاد مروعة".

وقال إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران هو ما يدعو إلى الأمل، لكنه أشار إلى أن سكان غزة يتعرضون للقتل أثناء البحث عن الطعام.

وأضاف: "لا يجب أبدا أن يكون البحث عن الغذاء حكما بالإعدام"، مشيرا بشكل غير مباشر إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل في غزة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد ما لا يقل عن 410 فلسطينيين بالقرب من نقاط مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع الغذاء منذ نهاية مايو. وتعد العمليات التي توجه المدنيين إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي غير آمنة.

وكرر جوتيريش، مطالبته بتحقيق ثلاث خطوات عاجلة هي الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والوصول الإنساني الكامل وبدون أي عراقيل.

من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل، سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف ترامب "نحن نعمل على غزة، ونحاول أن نقوم بالاعتناء بهذا الأمر".