روسيا تتوقع حصاد محصول أكبر من الحبوب بعد ضم أراض أوكرانية

تتوقع روسيا الحصول على محصول أكبر من الحبوب في أعقاب ضمها المدان وغير المعترف به دوليا لأربعة أقاليم في شرقي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي ضم أقاليم لوهانسك ودونيتسك و زابوريجيا و خيرسون شبه المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس الروسية الحكومية عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله اليوم الثلاثاء:"بالأخذ في الاعتبار الأراضي الزراعية هناك، أعتقد أن روسيا ستخزن ما لا يقل عن 5 ملايين طن إضافية من الحبوب. وينبغي أن يكون الوضع مشابها لذلك بالنسبة للمحاصيل الأخرى".

ويتوقع باتروشيف يبلغ الحصاد من الحبوب رقما قياسيا هذا العام مسجلا 150 مليون طن، منها حوالي 100 مليون طن قمح.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري الحبوب في جميع أنحاء العالم. ولطالما اتهمت أوكرانيا موسكو بسرقة الحبوب من الأراضي المحتلة في شرقي وجنوبي البلاد.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن روسيا كانت تعتزم تصدير ما يصل إلى 30 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق الخارجية في النصف الثاني من هذا العام.

وتخشى الأمم المتحدة من حدوث نقص عالمي في الغذاء وزيادة الجوع في المناطق الفقيرة، في حال فشلت أوكرانيا في دورها كمورد رئيسي للحبوب بسبب الحرب.



