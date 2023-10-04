وزير الداخلية اللبناني: لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في البلاد

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عدم السماح للوجود السوري العشوائي في لبنان، مطالباً بخطة عودة للنازحين ضمن إطار زمني واضح.

وقال مولوي، في مؤتمر صحفي اليوم: "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان"، معلنًا "أننا عممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته".

وأضاف: "لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني في لبنان، وبلدنا ليس للبيع ولن نقبل أي محاولة لمخالفة القانون مقابل المال."

وأوضح أنّ "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة بشأن وجود سوريين، سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".

وأعلن أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلت في كل القطاعات في لبنان".

وأشار الوزير مولوي إلى أن "عددا كبيرا من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30% ، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر، مضيفاً "هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا".

وقال مولوي "نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات للسوريين الذين يعتدون على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث أصبحت البرك والأنهار أماكن لرمي النفايات والمياه المبتذلة".

وأضاف أنه "على المحافظين أن يعمموا على البلديات بعدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير قانونيين أو غير شرعيين وغير حائزين على إقامة".

وأعلن عن وجود خلية عمل في الوزارة الداخلية " دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بالبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري".

وتابع مولوي: "طلبنا من المفوضية العليا لشؤن اللاجئين أن تتجاوب مع البروتوكولات الموقعة مع لبنان ولن نقبل بتجاوزها".

يذكر أن لبنان يشهد موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ أكثر من شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.