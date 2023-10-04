تراجعت أسعار القمح خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر الطن بين 10.3 و11 ألف جنيه، حسب نوعية وجودة القمح، بعدما كان سعر الطن يتراوح بين 12500 و13000 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا بين 12.8 و13.5 ألف جنيه للطن بعدما كان يتراوح بين 15.5 و17 ألف جنيه للطن، بحسب عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات في بيان اليوم.

ولفت السلاموني، إلى مساهمة البورصة السلعية فى العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر، ما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك، مضيفا أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام.

ولفت إلى أهمية المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن بالإضافة إلى مليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع إلى 4.5 مليون طن.

وتابع أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، لكن تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من هذه الكميات المهدرة، حيث يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا، لافتا الى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .