الجهاد الإسلامي تعرض لأول مرة ثلاث طائرات مسيرة في غزة

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عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، لأول مرة ثلاث طائرات مسيرة قالت إنها من صناعاتها العسكرية.

وقالت السرايا، خلال عرض عسكري نظمته في الذكرى السنوية 36 لانطلاقة الجهاد، إن الطائرات التي صنعتها هجومية واستطلاعية وانتحارية، تعتزم استخدامها للعمليات الهجومية ضد إسرائيل.

وكتب على الطائرات المسيرة أسماء: "سحاب وهدد وصياد".

وشارك في العرض العسكري عشرات المسلحين ظهروا وهم ملثمون بعضهم يحمل أسلحة قتالية وآخرين ظهروا مع صواريخ قالت السرايا إنها جديدة وتنطلق إلى مديات أكبر مثل صاروخ (جعفر الجديد)، وصواريخ أخرى تحمل علامات استفهام على متنها.

من جهته، صرح رئيس الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري خلال العرض، بأن "رجال سرايا القدس والمقاومة تُعِد وتضرب في كل الساحات".

وقال العجوري "أعداؤنا أرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات، أرادو لشعبنا ومجاهدينا القتل والاغتيالات ونحن أردنا ثأر الأحرار".

يشار إلى أن سرايا القدس خاضت مواجهتين عسكريتين مع إسرائيل في قطاع غزة صيف هذا العام والعام الماضي اغتالت إسرائيل خلالهما عددا من قادتها العسكريين وعناصرها.