محافظ المنيا يبحث آليات تحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، وذلك وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور المهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفريق العمل والمكتب الاستشاري لتحديث المخطط الاستراتيجي، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

كما بحث المحافظ، الأهداف التنموية والتي تشمل أهداف خاصة وعامة، ودراسة الموقع الجغرافي للمدينة، العلاقات والتشابكات الإقليمية للمدينة، بالإضافة لبحث توصيات مخرجات الدراسات السابقة، لإقليم شمال الصعيد 2023، وتوصيات مخرجات لدراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة المنيا 2014.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجي والتي تعتمد على رصد وتحليل الوضع الراهن لمدينة المنيا، ودوافع تحديث المخطط الاستراتيجي، وتحديد الرؤية المستقبلية لتحقيق الاستدامة، تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة وهي تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

من جانبها أوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن هناك برنامجا زمنيا وفريق عمل يشمل مختلف الجهات المعنية، يعمل على دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، لإعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كل جوانب التنمية.