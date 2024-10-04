يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً القريبة من المسطحات المائية. كما تنشط الرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

أما حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح من متر إلى متر ونصف، ورياح سطحية شمالية شرقية. بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع موج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض مدن ومحافظات مصر:

القاهرة: 30 - 21

العاصمة الإدارية: 30 - 21

6 أكتوبر: 30 - 20

بنها: 29 - 20

دمنهور: 29 - 20

وادي النطرون: 29 - 21

كفر الشيخ: 28 - 21

المنصورة: 30 - 22

الزقازيق: 30 - 22

شبين الكوم: 29 - 21

طنطا: 29 - 21

دمياط: 29 - 22

بورسعيد: 28 - 22

الإسماعيلية: 31 - 20

السويس: 30 - 21

العريش: 28 - 21

رفح: 27 - 20