واشنطن بوست: إيران نجحت في تجاوز دفاعات إسرائيل وضربت 3 منشآت عسكرية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إيران نجحت في 0تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضربت 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية، وذلك في هجومها الصاروخي على إسرائيل الثلاثاء الماضي.

وأكدت الصحيفة بعد إجراء مراجعة لمقاطع فيديو وصور للهجوم، أن عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية بعيدة المدى اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ليلة الثلاثاء، وضربت أو هبطت بالقرب من ثلاث منشآت عسكرية واستخباراتية على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو تحققت منها الصحيفة، سقوط 20 صاروخًا في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب الجنوبية، و3 صواريخ استهدفت قاعدة تل نوف في وسط إسرائيل.

وأفاد محللون بأن الصور تتسق مع التأثيرات المباشرة على القواعد وليس الحطام الناجم عن الصواريخ التي تم اعتراضها، كما وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أن صاروخين على الأقل سقطا بالقرب من تل أبيب، بالقرب من مقر "الموساد"، تاركين حفرتين على الأقل.

* إيران نجحت في التهرب من دفاعات إسرائيل

وتثير النتائج تساؤلات حول النطاق الكامل للأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الإسرائيلية، كما تشير إلى أن إيران كانت أكثر نجاحًا في التهرب من دفاعات إسرائيل مقارنة بهجومها في أبريل الماضي، عندما أفلتت قذيفتان صاروخيتان فقط من الدفاعات الجوية وأثرتا على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي حددت 180 صاروخًا تم إطلاقها من إيران لكنه لم يعقب على أسئلة حول عدد المواقع المتضررة من الضربات.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إن الأضرار على الأرض كانت طفيفة، فيما زعم جيش الاحتلال، أمس الأول، أن قواعده كانت تعمل بكامل طاقتها.

ورفض كل من البنتاجون والجيش الإسرائيلي التعليق على نتائج تحليل "واشنطن بوست".

* صواريخ إيرانية تستخدم لأول مرة

بدورها، أفادت وكالة مهر الإيرانية، باستخدام صواريخ "قدر" و"عماد" في الهجوم على إسرائيل، مضيفة أن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها.

وقالت إيران إنها استخدمت صاروخ فتاح-1 لأول مرة، مشيرة إلى أنه يمكنه المناورة بسرعات عالية لتجنب الصواريخ الاعتراضية.