سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، أن خطورة الزمالك على مرمى فريقه كانت من الكرات الثابتة.

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة .

وقال عبد العال لقناة أون سبورت: "المباراة كانت صعبة بكل المقاييس، لأن الزمالك خرج من هزيمة ضد الأهلي ولذلك لديه العزيمة لتصحيح الأخطاء والعودة للانتصارات".

وأضاف: "اللاعبون أدوا بشكل جيد تكتيكيا، لكن الكرات الثابتة شكلت علينا خطورة، بعض الهفوات الدفاعية أدت إلى وصول الزمالك إلى مرمانا".

وأنهى مدرب المحلة حديثه قائلا: "النقطة مهمة جدا في مشوارنا بالدوري".