أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لغزل المحلة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك مساء السبت بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الفريق الأزرق، أغلب العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عبدالعال بشكل مستمر، على غرار التونسي رشاد العرفاوي، وكل من صلاح يحيى وعبداللطيف جريندو، وأشرف مجدي وموري توريه.

وفيما يلي قائمة المحلة:-

عامر عامر، موري توريه، أحمد العربي، محمود مجدي، أحمد النفراوي، معاذ عبد السلام، أحمد العش، أشرف مجدي، أحمد شوشة، يوسف العزب، محمد عبد الغني، رشاد العرفاوي، عبد الرحمن بودي، أحمد عثمان، عبد الرحيم عموري، سعيدي كيبو، بسام وليد، محمود صلاح، يحيى زكريا، جريندو، رحيم شوماري، عاطف الحكيم، محمود نبيل.

في المقابل ضم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك كل من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر للقائمة التي تواجه غزل المحلة.

ويتقابل الزمالك والمحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وتأكد غياب كل من عدي الدباغ وناصر منسي الثنائي الهجومي لإصابات مختلفة فيما يتواصل غياب لاعب خط الوسط محمد شحاتة بسبب استمرار التأهيل من إصابة عضلية.

وكان الجزيري وبانزا قد خرجا من حسابات فيريرا خلال المباريات الماضية، بسبب خلاف مع الثنائي حول عدم الالتزام بالتعليمات خلال المباريات.

وخسر الزمالك مباراته الماضية في غياب الجزيري وبانزا ضد الأهلي بنتيجة 2-1، فيما يسعى للعودة إلى درب الانتصارات أمام المحلة.