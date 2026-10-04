المكتب الثقافي المصري ببرلين يبحث مع ممثلة جامعات العلوم التطبيقية سبل تعزيز التعاون

عقد الدكتور سامح سرور، الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري ببرلين، لقاءً مع تيا أحمد، مديرة مكتب التمثيل الأكاديمي لجامعات العلوم التطبيقية بولاية ساكسونيا في مصر، لبحث آفاق التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي بولاية ساكسونيا الألمانية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور غادة عبدالباري رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والسفير الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين وفي إطار جهود المكتب الثقافي المصري ببرلين لتعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي بين مصر وألمانيا، ودعم الشراكات الدولية التي تربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم التكنولوجي والتدريب التطبيقي والبرامج الجامعية المشتركة، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الألمانية في ربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما ناقش الجانبان فرص بناء شراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية المتميزة، وتطوير مسارات تعليمية وتدريبية مشتركة تتيح للطلاب اكتساب المهارات العلمية والعملية واللغوية اللازمة للعمل في بيئات دولية، مع الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وأكد اللقاء أهمية التكامل بين التعاون الجامعي واتفاقية التعاون الموقعة مؤخرًا بين مصر وولاية ساكسونيا بشأن استقدام العمالة الماهرة، حيث يمثل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الألمانية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التأهيل والتدريب اللغوي والمهني، بما يدعم التنفيذ الفعال للاتفاقية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل مع الجامعات والمؤسسات المعنية في مصر وألمانيا لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على تطوير مبادرات وشراكات قابلة للتنفيذ، بما يعزز الروابط بين منظومتي التعليم العالي وسوق العمل في البلدين.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي يقوم به المكتب الثقافي المصري ببرلين في بناء جسور التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الألمانية، وتحويل الشراكات الأكاديمية إلى فرص عملية لدعم تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وألمانيا.