عاد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي الإنجليزي بسبب أزمته القانونية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي أزمة قانونية كبيرة، بعدما أدانت لجنة تحقيق مستقلة النادي في جميع التهم المتعلقة بخرق اللوائح المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 2009 وحتى 2018.

وذكرت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية أن العقوبات المنتظرة قد تدفع عددًا من العناصر الأساسية في مانشستر سيتي إلى التفكير في الرحيل، ليبرز اسم هالاند كأحد أبرز اللاعبين المرشحين لخوض تجربة جديدة.

ويظل هالاند أحد الأهداف التي يطمح خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إلى التعاقد معها، بعدما كان ضمه في السابق أمرًا بالغ الصعوبة، إلا أن الصفقة قد تصبح أكثر قابلية للتحقق في عام 2027.

ومن المنتظر أن يدخل الشرط الجزائي في عقد هالاند، والبالغ 175 مليون يورو، حيز التنفيذ، وهو مبلغ قد يسعى برشلونة إلى تخفيضه، لكن لامين يامال لا يبدو مقتنعًا بضرورة إنفاق هذا الرقم من أجل إتمام الصفقة.

ويرى يامال أن برشلونة لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي في الوقت الحالي، خاصة مع المستوى اللافت الذي يقدمه زميله رافينيا دياز، الذي تجمعه به علاقة قوية، بعدما أثبت هذا الموسم قدرته على قيادة الخط الهجومي للفريق.

وبحسب التقرير، ينصح يامال ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بعدم التعاقد مع مهاجم جديد يشغل مركز رأس الحربة، وهو ما قد يستبعد أيضًا إمكانية ضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الفائز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020.

يامال يدعم حمزة عبد الكريم

ويرتبط موقف لامين يامال أيضًا بوجود المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي لفت الأنظار خلال الفترة الأولى له مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث يرى النجم الإسباني الشاب ضرورة منحه الثقة والفرصة لإثبات قدراته.

ويخشى يامال أن يؤدي وصول مهاجم كبير بحجم هالاند أو ألفاريز إلى تقليص فرص حمزة عبد الكريم في الحصول على دقائق المشاركة، خاصة أن اللاعب المصري يحصل بالفعل على وقت لعب محدود مع الفريق.

وكان حمزة عبد الكريم قد سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر خلال مواجهة جنوب السودان، التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ليصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ المنتخب المصري يسجل هدفًا دوليًا.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة في يناير 2026 على سبيل الإعارة، وشارك مع فريق الشباب، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد، ليقرر النادي بعد ذلك إتمام التعاقد معه بشكل دائم.