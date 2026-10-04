متحدث الصحة: مبادرات الكشف المبكر خفضت معدلات الإصابة بالسكري والضغط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والتي انطلقت في سبتمبر عام 2021 مستمرة في العمل منذ ما يزيد على خمس سنوات، مؤكدا أنها أصبحت جزءا ثابتا من الهيكل الوظيفي لوزارة الصحة حتى اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل ودخول جميع المحافظات.

وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن إجمالي الفحوصات وصلت إلى 24 مليونا و3777 مواطنا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل منظومة متكاملة تبدأ بالكشف المبكر، وتقييم الحالة، ثم تقديم العلاج، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الأمراض غير المعدية، مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، والسمنة، منوها أن هذه الأمراض تبدأ في أغلب الأحوال بشكل صامت ولا يشعر بها المريض إلا في مراحل متأخرة تؤدي لمضاعفات وتتطلب علاجاً أكثر تعقيدا.

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب بدءا من عمر 18 سنة ممن لديهم عوامل خطورة، كتاريخ مرضي عائلي للأمراض المزمنة.

ونوه أن نتائج آخر مسح صحي أظهرت انخفاضا في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم مقارنة بمسح عام 2020، مؤكدا أن هذا الانخفاض يعود إلى المبادرات الصحية وجهود الكشف المبكر، والحالات التي تتطلب تدخلا طبيا يجري تحويلها لمتابعة العلاج في المستشفيات والمراكز المتخصصة.

وعلى صعيد مبادرة فحص المقبلين على الزواج، أوضح أنها انطلقت في فبراير 2023 بهدف الوقاية والكشف المبكر وحماية صحة الأسرة قبل تكوينها، وتشمل فحوصات للأمراض الوراثية، والأمراض المعدية، وبعض الأمراض غير السارية كالسكري وضغط الدم، فضلا عن تقديم تقييم نفسي وتوعية صحية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المفحوصين ضمن مبادرة المقبلين على الزواج اقترب من 5 ملايين و500 ألف شخص، مؤكدا أن إجراء الفحص إلزامي ولا يمكن توثيق عقد الزواج بدون الشهادة، بغض النظر عن نتيجة الفحص.