تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موقع تجميع قش الأرز بقرية الجوسق بمركز بلبيس، لمتابعة مراحل تجميع قش الأرز بالمواقع المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء والسحابة السوداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندسة وفاء عبدالشافي، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، وأشرف عامر، رئيس مركز ومدينة بلبيس.

واطلع المحافظ من المهندس عماد جنجن على آليات تجميع قش الأرز، بدءا من استلامه من المزارعين وحتى مرحلة الكبس باستخدام المعدات والجرارات، حيث أوضح وكيل وزارة الزراعة أن موقع الجوسق تبلغ مساحته 2 فدان، ويعمل طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة لموسم 2026.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المحافظة تضم 216 موقعا لتجميع قش الأرز، من إجمالي 238 طلبا تقدم بها المزارعون لإقامة مواقع تجميع لقش الأرز، وجار معاينتها للوقوف على مدى صلاحيتها.

وأشار إلى أنه تم تجميع 100 ألف طن من قش الأرز حتى تاريخه، فيما تبلغ المساحة المنزرعة بالأرز 233 ألف فدان، تم الانتهاء من حصاد 60 ألف فدان منها.

وأوضح أن عدد المعدات المؤجرة للمزارعين بلغ نحو 215 معدة، تشمل جرارات ومكابس، بقيمة إيجارية رمزية، فضلا عن 27 جرارا بمكبس تابعا لمحطات الميكنة، بواقع 13 محطة ميكنة على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على عمليات تجميع قش الأرز، ومنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، في إطار جهود المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من أسباب تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق قش الأرز، وحماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة.

كما وجه بضرورة التأكد من الالتزام باستخراج تراخيص مزاولة النشاط لأماكن تجميع قش الأرز من الجهات المعنية، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المقررة.

وأمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لتسهيل إجراءات فتح مواقع جديدة لتجميع قش الأرز، على أن تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.