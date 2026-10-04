وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش.دبليو بوش، اليوم الأحد، قبالة جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند وعلى متنها نحو 4800 فرد، وذلك لقضاء فترة ‌راحة واستجمام بعد ستة أشهر قدمت خلالها دعما للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات من فئة نيميتز ومجموعتها الهجومية دعمت خلال الأشهر الستة الماضية عملية "ملحمة الغضب" والحصار البحري الأمريكي في نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية بهدف ضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت البحرية الأمريكية في بيان أن بوكيت تمثل أول محطة تتوقف فيها مجموعة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش منذ مغادرتها نورفولك بولاية فرجينيا ومايبورت بولاية فلوريدا في مارس.

وذكرت أن البحارة سيشاركون في أنشطة ثقافية ومجتمعية في بوكيت، بما في ذلك جولات سياحية ومباراة كرة قدم بين الولايات المتحدة وتايلاند.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب توقف حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن خمسة أيام في ميناء ليم تشابانج بشرق تايلاند الشهر الماضي، وكان على متنها نحو ⁠5000 من البحارة ومشاة البحرية.

والجدير بالذكر أن تايلاند الشريك الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية بموجب معاهدة في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.