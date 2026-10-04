 خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على حطام طائرة الإسعاف المفقودة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على حطام طائرة الإسعاف المفقودة

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 7:12 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 7:16 ص

 قال  خفر السواحل الأمريكي يوم السبت إنه تم العثور على "منطقة حطام" لطائرة الإسعاف الطبي المفقودة قبالة ساحل نانتوكيت بــولاية ماساتشوستس والتي كانت تحمل على متنها ستة أشخاص عندما اختفت فوق المحيط الأطلسي يوم السبت خلال رحلة من برمودا إلى بوسطن.

وقال خفر السواحل في بيان إن أربعة كنديين واثنين من مواطني برمودا كانوا على متن الطائرة، وقد تم إبلاغ أقاربهم المباشرين مع استمرار عملية البحث. وأضاف أن إحدى سفنه ستواصل البحث في المياه طوال الليل وحتى اليوم الأحد.

ووفقا لخفر السواحل، أبلغت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة من طراز "جولف ستريم جي 100" فقدت الاتصال في وقت مبكر جدا من صباح السبت.


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