محافظ شمال سيناء يستقبل سفير سلطنة بروناي بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

ورحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، واستعراض جهود الدولة المصرية في دعم التنمية بشمال سيناء، وما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.

ومن جهته، أعرب سفير سلطنة بروناي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده محافظة شمال سيناء من جهود تنموية، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر.