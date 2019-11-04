ارتفاع أرباح «ريان أير» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

أعلنت شركة "ريان أير هولدنجز" الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 1.153 مليار يورو بما يعادل 1.0204 يورو لكل سهم مقابل 1.151 مليار يورو، بما يعادل 0.9892 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 11% إلى 5.39 مليار يورو في حين زادت المبيعات بنسبة 5% إلى 3.74 مليار يورو، في حين وصل عدد ركاب الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 86 مليون راكب بأسعار تذاكر أقل بنسبة 5% نتيجة تراجع الطلب على رحلاتها في بريطانيا وفائض الطاقة التشغيلية في ألمانيا والنمسا.

كما أشارت الشركة إلى تأجيل تسلمها لأول طائرة من صفقة طائرات "بوينج 737 ماكس-200" من شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات والتي كان مقررا تسليمها في الربع الثاني من عام 2019. وتتوقع الشركة الآن تسلم أول طائرة من الصفقة خلال مارس أو أبريل المقبلين على أقرب تقدير.

وأبقت "ريان أير" على تقديراتها الحذرة بشأن نتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع نمو عدد ركابها بنسبة 8% إلى 158 مليون راكب، مع توقع تحسن طفيف في الأسعار مقارنة بالشتاء الماضي.

وتتوقع الشركة وصول أرباحها بعد حساب الضرائب خلال العام المالي الحالي ككل إلى ما بين 800 و900 مليون يورو.