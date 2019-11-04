هنا شيحة وحنان مطاوع ضمن لجان تحكيم الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة عن لجان تحكيم المسابقات الرسمية للمهرجان، للدورة الحادية والأربعين التي ستقام خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 150 فيلما تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلما يعرض عالميا للمرة الأولى، و17 فى عرضها الدولى الأول، و84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية الكاتب الأمريكى ستيفين جاجان وينضم له فى اللجنة كل من (المخرجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمخرج المكسيكى ميشيل فرانكو، والمخرج الإيطالى دانييل لوشيتى، والكاتب المصرى إبراهيم عبدالمجيد، والممثلة الصينية كين هايلو).

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة آفاق العربية الناقد والمبرمج الكندى بيرس هاندلنج وتشاركه فى اللجنة (الممثلة المصرية هنا شيحة والمنتج البلغارى ستيفن كيتانوف والمنتجة المغربية لميا الشرايبى والموسيقار التونسى أمين بوحافة).

وتضم لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة كلا من (الممثلة المصرية حنان مطاوع وخبيرة ترويج الأفلام الهولندية ناتالى ميروب).

ويشارك فى لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد، (الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج، والناقد الأردنى ناجح حسن، والمخرجة المصرية نادين خان).