محافظ بني سويف يتابع جهود القطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية والرقابة على الأسواق

وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، باستمرار تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وأشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة، بالإضافة إلى بعض المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في اطار جهود الحكومة للنهوض بالمنظومة الصحية كأولوية أولى، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير النصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات قطاع الصحة، "في الفترة من 16 إلى 31 أكتوبر الماضي" في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين

وقامت إدارات العلاجي والصيدلية بالمرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية (الرمد، سمسطا، ناصر، اهناسيا، الفشن) لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 96حالة، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها حيث تم تحويل 3 حالات عناية مركزة من مستشفى مغاغة العام إلى مستشفيات محافظة بني سويف، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 18 صيدلية عامة، و2 مستشفى حكومي، 6 وحدات صحية، في الوقت الذي قامت فيه إدارة العلاج الحر بالمرور على 60 منشآة طبية خاصة، وتم ترخيص 11 منشأة، وغلق 25 منشأة طبية خاصة

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة، فقد تم متابعة ميكنة صرف الألبان لجميع المنافذ، وتوفير شهادات فحص ما قبل الزواج، وتوفير كروت فحص برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية، وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية فيما يتعلق ببرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه على 150 وحدة صحية.

كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرورعلى 213 منشأة متنوعة، وتم سحب 356 عينة، وإعدام 305 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 116 محضرًا، فيما تم استخراج 647 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 3 منشآت.