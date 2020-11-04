أسعار النفط تصعد وخام نايمكس يقفز بنحو 3% وسط احتدام السباق الرئاسي الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط متابعة من قبل المستثمرين لنتيجة الانتخابات الأمريكية، في ظل تصريحات كل مرشح حول فوزه رغم استمرار عملية فرز أصوات الناخبين.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.82% عند 40.83 دولار للبرميل، وزادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.92% عند 38.76 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 10% الأسبوع الماضي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا وأضرت إعادة فرض قيود على الحركة بآفاق الطلب.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، البيانات الخاصة بمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي، وسط توقعات بهبوط 600 ألف برميل، بحسب بيانات "إس إند بي جلوبال بلاتس".

وعند إغلاق أمس، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.9% مسجلا 39.71 دولار للبرميل عند التسوية، كما صعد سعر خام "نايمكس" بنحو 2.3% ليصل إلى 37.66 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تخفض أوبك+، التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير القادم.