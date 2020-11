ترامب: نبدو بحالة جيدة جدا في كل أنحاء البلاد

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قائلًا: «نبدو بحالة جيدة جدًا في كل أنحاء البلاد.. شكرًا لكم».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

