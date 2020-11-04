جلسة تحفيزية بين إسماعيل يوسف ولاعبي الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق على التحدث للاعبي الفريق، قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي

ويتقابل الزمالك والرجاء مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص يوسف على توجيه نصائح وتوجيهات خاصة للاعبين ودعمهم معنويا وتحفيزهم من أجل تحقيق التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله النجم المغربي أشرف بن شرقي.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للنهائي وملاقاة الأهلي الذي كان قد تأهل على حساب الوداد المغربي.