تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز في مقاطعة روستوف الروسية

أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف الروسية.

وقالت المصلحة "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن.

وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، عبر قناتها على تليجرام، "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".