 بمناسبة عيد الأضحى.. حماس تدعو لتكثيف الإغاثة بمواجهة حرب الإبادة - بوابة الشروق
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بمناسبة عيد الأضحى.. حماس تدعو لتكثيف الإغاثة بمواجهة حرب الإبادة

وكالات
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 10:42 ص

دعت حركة حماس، اليوم الأحد، إلى تكثيف جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في مواجهة "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة للشهر التاسع.

وقالت حماس، في بيان بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك: "نبارك لأمتنا حلول العيد، ولحجاج بيت الله الحرام أداءهم مناسك الحج هذا العام"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ودعت إلى "دعم صمود شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن مقدساته، وتكثيف الجهود لإغاثته في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع".

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني "في قطاع غزة وفي كل ساحات الوطن وخارجه، يقف نيابة عن الأمة قاطبة، دفاعا عن أرض فلسطين المباركة، وذودا وحماية عن المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين".

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