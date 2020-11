نجل ترامب: صوتوا لوالدي واحصلوا على أربع سنوات إضافية من الفوز

حث نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين على البقاء في الطابور أمام اللجان، موضحًا أن الأشخاص يحق لهم التصويت حتى وإن أغلقت الصناديق مع بقائهم في الطابور.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «اصطف في الطابور وانتظر... لا تغادر، صوتوا واحصلوا على أربع سنوات أخرى من الفوز لدونالد ترامب».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

If you are in line before the polls close they have to let you vote get in line and wait… Do not leave. Get your vote cast and get Donald Trump another four years of winning.