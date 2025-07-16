إخماد حريق بشقة سكنية في المرج دون خسائر بشرية

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نشب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة المرج بالقاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بشرية.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وتمكنت القوات من فرض كردون أمني بمحيط العقار لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق وجري القيام بأعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحريق وملابساته.