تقرير: ميسي يقترب من تجديد تعاقده مع إنتر ميامي

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي من تجديد تعاقده مع الفريق، خلال الفترة القادمة.

وأوضحت صحيفة ريليفو الإسبانية أن ليونيل ميسي يضع خلال الفترة الحالية اللمسات الأخيرة لتجديد تعاقده مع نادي إنتر ميامي.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني، ميسي، صاحب الـ 38 عامًا مع فريقه الأمريكي بنهاية منافسات الدوري الأمريكي هذا العام 2025.

وتشير التقارير إلى أن النجم المستهدف من الدوري السعودي الممتاز يرغب في الاستعداد بصورة جيدة للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم القادمة 2026.

وخاض ليونيل ميسي بقميص إنتر ميامي بموسم 2024/25 في مختلف المسابقات 27 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 7.