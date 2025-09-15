سيث روجن يحقق فوزه الأول بجائزة إيمي 2025 كأفضل ممثل كوميدي

توّج الممثل سيث روجن بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي في حفل جوائز إيمي السابع والسبعين لعام 2025، عن دوره في مسلسل "The Studio".

وفاز روجن بالجائزة متفوقا على منافسة قوية ضمت كل من النجوم، آدم برودي (Nobody Wants This), جيسون سيجل (Shrinking), مارتن شورت (Only Murders in the Building), وجيريمي ألين وايت (The Bear).

وخلال استلامه الجائزة لأول مرة في تاريخه الفني، علق روجن بابتسامة: "لم أفز بأي شيء في حياتي من قبل، عندما كنت صغيرا اشتريت كأس بولينج مستعمل في أحد المزادات".

كما حصد روجن خلال الحفل جائزة إيمي لأفضل إخراج في مسلسل كوميدي إلى جانب وإيفان جولدبرج، وذلك عن إخراجهما لحلقة بعنوان "The Oner" من مسلسل The Studio، وأيضا جائزة إيمي لأفضل كتابة لمسلسل كوميدي إلى جانب جولدبرج، بيتر هوك، أليكس جريجوري، وفريدا بيريز عن حلقة "The Promotio" من المسلسل ذاته.

وجاء فوز روجن تتويجا لمسيرته الكوميدية المميزة وأدائه اللافت في المسلسل، الذي نال استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، حيث أشاد خلال كلمته بفريق العمل والمبدعين الذين ساهموا في نجاح The Studio.