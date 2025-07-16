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شهدت قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية إثر مصرع سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري في ظروف غامضة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقها للاشتباه في تورطه بالحادث.

- تفاصيل الإخطار والوفاة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات مركز شرطة قنا، يفيد بوصول سيدة في حالة حرجة إلى مستشفى قنا الجامعي، مصابة بطلق ناري، وقد فارقت الحياة متأثرة بجراحها داخل المستشفى.

- التحقيقات الأولية والإجراءات الأمنية

انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز قنا إلى موقع الواقعة، وتمت معاينة مسرح الحادث والاستماع لأقوال الشهود.

ودلت التحريات الأولية على تورط شقيق المجني عليها في إطلاق النار عليها.

وعلى الفور، قُبض على المتهم، وجرى التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.