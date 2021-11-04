 رئيس وزراء اليابان يتولى مهام وزارة الخارجية مؤقتا حتى إعلان الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليابان يتولى مهام وزارة الخارجية مؤقتا حتى إعلان الحكومة الجديدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:35 ص

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مضاعفة مهامه، ليتولى وزارة الخارجية حتى إعلان الحكومة الجديد، بعد أن يعقد البرلمان الياباني جلسة خاصة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة، القول "إنه من بين المرشحين لخلافة وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، وزير التعليم السابق يوشيماسا هاياشي".

وبموجب الدستور الياباني، يجب أن يستقيل مجلس الوزراء بشكل جماعي عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان بعد الانتخابات العامة.

وفي جلسة خاصة من المتوقع أن تعقد الأربعاء المقبل، من المقرر أن يختار مجلس البرلمان كيشيدا كرئيس للوزراء ثم سيعيد تشكيل مجلس الوزراء.


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