 واشنطن ولندن والرياض وأبو ظبي تدعو لاستعادة الحكم المدني في السودان ورفع الطوارئ - بوابة الشروق
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واشنطن ولندن والرياض وأبو ظبي تدعو لاستعادة الحكم المدني في السودان ورفع الطوارئ

علم السودان
علم السودان
د ب أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:30 ص

 دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية في السودان بقيادة مدنية.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء: " تؤكد المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة على موقف دولها مع شعب السودان ، وتؤكد أهمية دعم تطلعاته إلى دولة ديمقراطية وسلمية".

وأضاف البيان: "نؤيد قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان. وندعو إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية".

وتابع: "كما ندعو جميع الأطراف إلى السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم. ومن هذا المنطلق نشجع الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ".

وأوضح: "لا مكان للعنف في السودان الجديد ، وفي هذه النقطة نشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف ، ونحث الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى".


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