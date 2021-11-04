واشنطن ولندن والرياض وأبو ظبي تدعو لاستعادة الحكم المدني في السودان ورفع الطوارئ

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية في السودان بقيادة مدنية.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء: " تؤكد المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة على موقف دولها مع شعب السودان ، وتؤكد أهمية دعم تطلعاته إلى دولة ديمقراطية وسلمية".

وأضاف البيان: "نؤيد قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان. وندعو إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية".

وتابع: "كما ندعو جميع الأطراف إلى السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم. ومن هذا المنطلق نشجع الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ".

وأوضح: "لا مكان للعنف في السودان الجديد ، وفي هذه النقطة نشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف ، ونحث الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى".