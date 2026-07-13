المنظمة البحرية الدولية بعد تصريحات ترامب: نعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية

قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها تنتظر مزيدًا من التفاصيل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أعادت فرض الحصار البحري على إيران، وتعتزم تحصيل تعويض بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم المنظمة: «نحن على علم بالمنشور، وننتظر مزيدًا من التفاصيل»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف: «لقد كنا دائمًا ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا.

وأضاف، عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج».

وتابع: «ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. وستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، لكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم».

وختم بالقول: «ستبدأ عملية التنفيذ والتشكيل فورًا».