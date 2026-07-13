ترامب يدعو مجلس الشيوخ لإقرار قانون الوضوح ويحذر: لا تسمحوا للصين بالتفوق في التمويل والذكاء الاصطناعي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إقرار ما يُعرف بـ«قانون الوضوح» (Clarity Act)، مشيدًا بالسيناتور ليندسي جراهام، ووصفه بأنه «داعم كبير» للقانون.

وحذر ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، من سعي الصين، إلى جانب دول أخرى، إلى السيطرة الكاملة على ما وصفه بـ«الحدث المالي الكبير»، إضافة إلى مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال في موقع الريادة، لكنها تواجه منافسة قوية.

وشدد ترامب على ضرورة عدم السماح للصين بالتفوق في هذين المجالين، مؤكدًا أهمية التحرك التشريعي السريع للحفاظ على التفوق الأمريكي.